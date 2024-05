Großes Sportakrobatik-Event in Königsbrunn

Der Hochzoller Sportakrobatik-Verein veranstaltet in der Königsbrunner Gymnasiumssporthalle den Internationalen Augsburger Acro Cup mit internationalen Gästen. 240 Aktive haben gemeldet.

Ein großer Wettkampf für Sportakrobatinnen und Sportakrobaten findet vom 18. bis 20. Mai in Königsbrunn statt. Der Sportakrobatik-Verein Augsburg-Hochzoll organisiert in der Sporthalle Königsbrunn den 3. Internationalen Augsburger Acro Cup, für den 250 Aktive ihre Teilnahme zugesagt haben. Nach der ersten Ausführung im Jahr 2021 sind 18 Vereine aus Deutschland, Tschechien und der Schweiz bisher gemeldet.

Auf der Suche nach einem neuen Veranstaltungsort ist der Verein außerhalb von Augsburg mit den Sporthallen des Gymnasiums Königsbrunn fündig geworden. Grund dafür war, dass man in Augsburg keine passenden Hallen gefunden hatte, die die Bedingungen erfüllen. Die Halle in Königsbrunn verfügt hingegen über eine Tribüne, die vorgeschriebene Deckenhöhe und genügend Platz für eine Wettkampffläche. Im Rahmen des bayerischen Nachwuchsturniers im März wurden die Räumlichkeiten bereits vom Verein getestet, was für große Begeisterung und Zustimmung bei den Teilnehmern gesorgt hatte.

Auch im Herbst gibt es einen großen Sportakrobatik-Wettkampf in Augsburg

Als nächstes große Event in der Sportakrobatik richtet der SAV Augsburg-Hochzoll zudem am 19. Oktober 2024 erstmals nach 17 Jahren wieder die deutsche Mannschaftsmeisterschaft aus. Dort ringen die Aktiven der verschiedenen Landesverbände um Podestplätze in vier Kategorien. Somit bekommen die Sportakrobatikanhänger in diesem Jahr gleich zwei Mal die Möglichkeit, diese Sportart live zu verfolgen. Diese Wettkampfreihe gehört zur SAV-Werbekampagne für die Bewerbung zur Ausrichtung der Sportakrobatik-Europameisterschaft 2027 im Augsburger Messezentrum.

