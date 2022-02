Krieg in der Ukraine

vor 18 Min.

Angst um Angehörige im Kriegsgebiet: „Er ist doch noch fast ein Kind“

Menschen aus der Ukraine kommen am Bahnhof von Przemysl in Polen an.

Plus Laryssa Eckert lebt seit einem Jahr in Augsburg. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist ein Teil ihrer Familie in Gefahr.

Von Michael Kienastl

Sie rechnet nicht damit, ihren Bruder jemals wieder zu sehen. In wenigen Stunden wird er bewaffnet und in Uniform an die Front geschickt – in einen Krieg, der nicht zu gewinnen ist. Doch während Laryssa Eckert das erzählt, bleiben ihre Augen trocken, sie lächelt. „Ich bin stolz auf ihn“, sagt die 42-jährige Ukrainerin. Viele würden es wie er machen. Die Schlangen vor den Einberufungsbüros seien so lange, dass Menschen teilweise mehr als 24 Stunden warten – nicht nur in seiner Heimatstadt Tschernihiw nördlich von Kiew, unweit der belarussischen Grenze.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen