WM-Porträt (Teil 9)

13.07.2022

Beauftragter für WM-Rahmenprogramm: "Wir sind kulturell extrem vielfältig aufgestellt"

Plus Die Kanuslalom-Weltmeisterschaft in Augsburg bietet ein großes Programm für Gäste aus aller Welt. Manuel Schill sind dabei besonders die Themen Wasser und Nachhaltigkeit wichtig.

Von Andrea Bogenreuther

Vom 26. bis 31. Juli findet die Kanuslalom-Weltmeisterschaft in Augsburg statt. Wir stellen jede Woche einen Menschen vor, der in irgendeiner Art und Weise in die WM eingebunden ist. Fünf Fragen an Manuel Schill, städtischer Beauftragter für das WM-Kultur- und Rahmenprogramm:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen