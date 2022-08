Tennis

05.08.2022

Der TC Augsburg Siebentisch braucht taktisches Geschick

Plus Mit einem Erfolg kann der TC Augsburg Siebentisch in der 2. Tennis-Bundesliga den Klassenerhalt schaffen. Weil unter den Teams mit Budget und ausländischen Spielern genau kalkuliert wird, bereitet den Verantwortlichen die Aufstellung mitunter Kopfzerbrechen.

Von Johannes Graf

Noch wirkt Christian Lechner unschlüssig, welchem Personal er an diesem Wochenende das Vertrauen schenken soll. Bislang ist die Saison in der 2. Tennis-Bundesliga nach den Wünschen des Teammanagers gelaufen, nun gilt es, das Meisterstück zu machen. Der TC Augsburg Siebentisch benötigt mindestens noch einen Erfolg, um den Klassenerhalt zu sichern. Gelegenheit dazu bietet sich in den Auswärtsspielen beim TC Weinheim (Freitag, 13 Uhr) und TC Oberweier (Sonntag, 11 Uhr).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen