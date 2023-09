Gut Bannacker war das Mekka der internationalen Polowelt

Schwere Nobelkarossen der Marken Buick und Lancia gehörten zum Straßenbild Bergheims. Selbst wackelige „Aeroplanes“ schwebten auf dem Pferdepolofeld ein.

Den Titel „ Augsburgs größter Stadtteil“ – na ja, flächenmäßig – hat sich Bergheim schon verdient. Und auch als Augsburgs Pforte zu den „Stauden“ – Mittelschwabens Grünes Herz – firmiert es. Gründe hierfür, einmal eine zweistündige „Expedition zu Fuß“ rund um Bergheim zu absolvieren. Und dabei auch ein wenig Kultur und Historie genießen. Aber schön der Reihe nach: Zu Bergheims Identität gehören seine „Stadtteil-Teile“ Wellenburg mit dem Fuggerschloss und die frühere Wallfahrt Radegundis. Dazu kommt Gut Bannacker, das wir vom Südende Bergheims ausgehend erreichen. Das historische Ensemble hat seine Wurzeln schon im 13. Jahrhundert, als es zum Augsburger Heilig-Geist-Spital gehörte. Es besticht heute durch seine St. Leonhards-Kapelle. Diese ist immerhin ein Werk des berühmten schwäbischen Rokokobaumeisters Joseph Dossenberger.

Vom schwäbischen Rokokobaumeister Joseph Dossenberger ersonnen: Die St. Leonhard-Kapelle in Bannacker. Foto: Heinz Münzenrieder

Leider ist es nur teilweise von der Straße aus zu studieren. Und dann ist Bannacker eingegangen in die Geschichte des noblen Polospiels: Dessen internationale Welt lachte es sich anfangs der 1930er-Jahre immer jeweils für einige sommerliche Wochen an. Sozusagen für ein Weltcup-Turnier und ausgeschrieben von der in London residierenden World Polo Association. Alles lief unter der Regie von Georg Constantin Fürst Fugger, dem Captain der deutschen Equipe und nachbarlichen Schlossherrn sowie den Besitzern von Gut Bannacker, der aus Berlin stammenden pferdesportbegeisterten Bankiersfamilie Richard und Gertrud Weininger. Prinz Omar Halim aus Kairo und Mitglied des ägyptischen Königshauses, hohe britische Militärs sowie der Präsident des Poloclubs im französischen Biarritz zählten zu den ständigen Gästen.

Mannschaften aus aller Welt spielten auf Gut Bannacker Polo

Deutsche, englische, französische, griechische und ungarische sowie chilenische und argentinische Mannschaften kämpften um den Sieg. Mit feinen Limousinen – etwa Nobelkarossen der Marken Buick und Lancia - ließen sich die hohen Herrschaften ins Hotel „Drei Mohren“, heute das Maximilian's, chauffieren, wo sie logierten und wo mit viel Champagner der Polosport gefeiert wurde. Einige der gut betuchten Gäste schwebten sogar mit wackeligen „Aeroplanes“ auf dem Poloplatz ein, was die gestrenge Luftaufsichtsbehörde hoffentlich genehmigt hatte. Die wertvollen Pferde hatten ihr Domizil in den Stallungen des Gutes und in Schloss Wellenburg. Teilweise waren auch Bergheimer Landwirte ihre „Gastgeber“. Bald nahm das feine Geschehen aber ein jähes Ende: Am 1. August 1934 verstirbt unerwartet Georg Constantin Fürst Fugger. Und die Familie Weininger veräußert Bannacker und emigriert nach England. Grund hierfür ist die drohende KZ-Inhaftierung von Gertrud Weininger, die von den NS-Machthabern als „Halbjüdin“ diskriminiert wurde.

Ausgangspunkt des Sträßchens nach Bannacker ist der Gasthof „Jägerhaus“ am südlichen Ortsende von Bergheim. In Bannacker rechtsabweisend zum Diebelbach. Danach westlich des Diebelbaches Waldrandweg nach Süden zum Sträßchen Richtung Bobingen. Im Wertachtal (bei einem landwirtschaftlichen Anwesen) auf einem Wirtschaftsweg zurück nach Bergheim.

Der Wirtschaftsweg führt am Endpunkt der von Gut Bannacker ins Wertachtal führenden Allee vorbei. Die Allee war der Zugang zum früheren Polofeld. Von diesem ist nichts mehr zu erkennen.

Für die Rundstrecke (8,5 km) werden so zwei Stunden benötigt. Gaststätten in Bergheim bzw. Wellenburg und Radegundis laden zum Verweilen ein. Bergheim ist von Göggingen aus (Tram-Haltestelle Rathaus Göggingen) mit dem städtischen Linienbus Nr.38 (Haltestelle Bergheim-Süd) zu erreichen.