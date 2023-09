Zoo Augsburg

Wie geht es den beiden Augsburger Elefanten im "Armenhaus Europas"?

Frosja und Louise müssen sich nach ihrem Abschied aus Augsburg an eine neue Umgebung in Sofia gewöhnen.

Plus Der Umzug von Frosja und Louise nach Sofia in Bulgarien macht Tierfreunden Sorgen. Wie werden die beiden Augsburger Elefantendamen im "Armenhaus Europas" gehalten?

Von Eva Maria Knab

Frosja und Louise haben eine lange Reise hinter sich. Von Augsburg nach Sofia sind es über 1400 Kilometer. Doch auch wenn die beiden Augsburger Elefantinnen nach Angaben des Zoos wohlbehalten angekommen sind, machen sich Tierfreunde Sorgen. Bulgarien sei bekannt als Armenhaus Europas. Die Frage sei, ob die beiden Dickhäuter dort artgerecht gehalten werden.

"Hat diesen Umzug schon jemand begutachtet?", das will eine Leserin unserer Zeitung wissen. Sie verweist auf ein Bild vom Zoo in Sofia im Internet, auf dem das Elefantengehege zu sehen sei. Im Hintergrund sehe man "veraltete Gitterstäbe", einen platt getretenen Boden mit etwas Gras und in direkter Nachbarschaft hohe Wohnhäuser. Sie zweifelt daran, dass der Umzug der beiden Elefantinnen aus dem modernen Augsburger Elefantenhaus nach Sofia "akzeptabel im Sinne der Tiere" sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

