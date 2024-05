Karbstein nach Roter Karte für ein Spiel gesperrt

Malte Karbstein vom Drittligisten SV Waldhof Mannheim ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für ein Meisterschaftsspiel gesperrt worden.

Der Innenverteidiger hatte im Spiel am Sonntag beim FC Ingolstadt 04 in der 75. Minute die Rote Karte gesehen und war des Feldes verwiesen worden. Das Sportgericht sah in Karbsteins Aktion ein unsportliches Verhalten. Der 26-Jährige fehlt damit im Heimspiel der Kurpfälzer gegen den SV Sandhausen an diesem Samstag (16.30 Uhr).

(dpa)