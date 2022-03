31-Jähriger greift ehemalige Arbeitskollegin mit Messer an

Ein 31-Jähriger hat im Alb-Donau-Kreis eine Autofahrerin angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt.

Die 27 Jahre alte ehemalige Arbeitskollegin des Mannes habe am Dienstag mit ihrem Wagen in Dornstadt angehalten, als der Mann die Tür geöffnet und die Frau angegriffen habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Ulm am Mittwoch mit. Im Anschluss sei der Angreifer geflüchtet.

Die Frau wurde von einem Rettungsdienst versorgt und kam in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen den Verdächtigen wenig später in der Wohnung eines Bekannten fest. Der Mann händigte den Ermittlern demnach das mutmaßliche Tatmesser aus, machte aber keine Angaben zur Tat. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Der 31-Jährige muss sich laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft wegen versuchter Tötung verantworten und soll in Untersuchungshaft kommen.

© dpa-infocom, dpa:220330-99-732364/2 (dpa)