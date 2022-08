Drogeriekette: Müller-Firmenchef verlässt Unternehmen

Die Drogeriemarktkette Müller und Firmenchef Günther Helm gehen künftig getrennte Wege.

Helm verlasse das Unternehmen nach mehr als drei Jahren im Einvernehmen und stelle sich neuen Herausforderungen, teilte das Unternehmen mit Sitz in Ulm am Dienstag mit. Zuvor hatte das "Manager Magazin" (Montag) darüber berichtet. Der 89 Jahre alte Firmengründer Erwin Müller bedanke sich für den Einsatz und werde fortan das Unternehmen wieder selbst führen, teilte die Pressestelle mit.

Nach eigenen Angaben beschäftigt Müller rund 35.000 Mitarbeiter in 887 Filialen, davon 571 in Deutschland. Laut dem im Bundesanzeiger veröffentlichten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 machte Müller etwas mehr als vier Milliarden Euro Umsatz und erzielte einen Jahresüberschuss in Höhe von 67,3 Millionen Euro.

(dpa)