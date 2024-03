Gladbacher Koné fällt mit Muskelfaserriss aus

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss vorerst auf Mittelfeldspieler Manu Koné verzichten.

Der 22-Jährige hat sich in einem Testspiel mit der französischen U23-Auswahl gegen die USA am Montag einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Koné wird Borussia damit am Samstag gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky) und den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit.

(dpa)