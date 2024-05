SV Sandhausen gewinnt Baden-Pokal: 8:0 gegen Mühlhausen

Der SV Sandhausen hat das Finale im badischen Fußball-Pokal gegen Sechstligist 1. FC Mühlhausen souverän für sich entschieden. Der Sieg bedeutet auch die Qualifikation für den DFB-Pokal.

Der SV Sandhausen ist souverän in den DFB-Pokal eingezogen. Mit einem 8:0 (5:0)-Kantersieg entschied der Fußball-Drittligist am Samstag das Finale im badischen Landespokal gegen Sechstligist 1. FC Mühlhausen und steht in der ersten Runde des bundesweiten Cup-Wettbewerbs (16. bis 19. August). Patrick Greil (6. Minute), David Otto (13.), Markus Pink mit einem Doppelpack (34./35.), Jonas Weik (38.), Joseph Charles Richardson II (72.), Tim Maciejewski (77.) und Franck Evina (87.) trafen für die Kurpfälzer.

Für die Teilnahme am DFB-Pokal erhält Sandhausen eine sechsstellige Antrittsprämie, deren Höhe der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) allerdings noch nicht bekanntgegeben hat. In der vergangenen Saison betrug die Prämie rund 215.000 Euro. In der ersten Runde hat der SVS Heimrecht und wird einen Erst- oder Zweitligisten empfangen. Die Auslosung ist am 1. Juni.

(dpa)