Champions League: SG Bietigheim zieht ins Final Four ein

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben auf europäischer Bühne den größten Erfolg der Vereinsgeschichte eingefahren.

Als erster deutscher Frauen-Club überhaupt zog der Bundesliga-Spitzenreiter am Sonntagnachmittag in das Final-Four-Turnier der Champions League ein. Im Viertelfinale behielt die SG trotz einer knappen 30:32 (16:17)-Niederlage im Rückspiel beim dänischen Club Odense Handbold in der Addition die Oberhand. Das Hinspiel hatte die SG zu Hause mit 30:26 gewonnen.

Bietigheims beste Werferinnen waren Kelly Dulfer und Xenia Smits mit jeweils sieben Toren. Entscheidend waren aber auch die Paraden von Torhüterin Gabriela Moreschi, die 15 Bälle abwehrte. Das Endrunden-Turnier findet am 1. und 2. Juni in der ungarischen Hauptstadt Budapest statt.

In der Gruppenphase in dieser Saison hatte die SG BBM auswärts mit 29:42 noch klar beim Favoriten Odense verloren. Auch zu Hause war das Team von Trainer Jakob Vestergaard mit 25:28 unterlegen gewesen.

(dpa)