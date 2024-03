Kommunen

vor 6 Min.

Weil am Rhein wählt Stöcker zur neuen Oberbürgermeisterin

Weil am Rhein bekommt eine Oberbürgermeisterin: Die bisherige CDU-Bundestagsabgeordnete Diana Stöcker gewann die OB-Wahl in der Stadt ganz im Südwesten Baden-Württembergs am Sonntag deutlich.

Diana Stöcker wird neue Oberbürgermeisterin von Weil am Rhein. Die CDU-Politikerin bekam laut vorläufigem Wahlergebnis 59,73 Prozent der Stimmen, wie die Stadt im Landkreis Lörrach am Sonntagabend auf ihrer Website mitteilte. Stöcker tritt damit die Nachfolge von Wolfgang Dietz ( CDU) an, der nach drei Amtsperioden in den Ruhestand geht. Die 53-Jährige sitzt derzeit für den Wahlkreis Lörrach-Müllheim im Bundestag und war zuvor Sozialbürgermeisterin in Rheinfelden. Außer Stöcker hatten drei Frauen und zwei Männer für den Posten kandidiert. Jasmin Ateia landete mit 20,97 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz, gefolgt von Robin Adam mit 8,11 Prozent. Wahlberechtigt waren nach Angaben der Stadt rund 22.000 Menschen. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 42,1 Prozent. Vorläufiges Ergebnis der OB-Wahl (dpa)

Themen folgen