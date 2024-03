Gericht schließt Öffentlichkeit in Missbrauchsprozess aus

Auf dem Schulweg wird ein Mädchen entführt und sexuell missbraucht. Zu Beginn der juristischen Aufarbeitung des Falls müssen Publikum und Presse den Gerichtssaal zeitweise verlassen.

Im Prozess wegen der Entführung und dem sexuellen Missbrauch eines Kindes hat das Landgericht Landau (Pfalz) kurz nach Eröffnung des Verfahrens die Öffentlichkeit für Teile der Anklageverlesung ausgeschlossen. Einem entsprechendem Antrag der Staatsanwaltschaft, dem sich Nebenanklage und Verteidigung anschlossen, gab die Vorsitzende Richterin am Freitag statt. Es gehe um "schutzwürdige Interessen".

Die Staatsanwaltschaft wirft einem 62 Jahre alten Mann vor, ein zehnjähriges Mädchen am 11. September 2023 auf dem Schulweg in Edenkoben (Landkreis Südliche Weinstraße) mit Gewalt in sein Auto gedrückt und in einem leer stehenden Gebäude missbraucht zu haben. Nach einer Verfolgungsfahrt wurde der mehrfach auch wegen Sexualstraftaten verurteilte Mann festgenommen und das Kind befreit.

Der Staatsanwaltschaft zufolge hatte der Angeklagte aus Neustadt an der Weinstraße in seiner Vernehmung eingeräumt, "sich des Mädchens bemächtigt zu haben". Die Anklagebehörde strebt für den Mann die Sicherungsverwahrung im Anschluss an eine Haftstrafe an. Der Fall hatte überregional für großes Aufsehen gesorgt.

(dpa)