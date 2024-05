Tödlicher Unfall nach Überholmanöver

Ein Autofahrer ist infolge eines gefährlichen Überholmanövers in der Nähe von Reutlingen ums Leben gekommen.

Zwei weitere Fahrer wurden verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach wollte der 23-Jährige am Dienstagabend auf der Landstraße den Wagen eines 61-Jährigen überholen. Dabei kollidierte sein Auto mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 59-Jährigen und infolgedessen mit dem überholten Wagen. Der 23-Jährige wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert und starb noch an der Unfallstelle.

Der 59-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt, die Feuerwehr musste ihn befreien. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Auch der leicht verletzte 61-Jährige wurde in eine Klinik gebracht.

(dpa)