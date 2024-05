Motorrad und Auto stoßen zusammen

Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall im Neckar-Odenwald-Kreis vor Ort seinen schweren Verletzungen erlegen.

Wie die Polizei mitteilte, war der 33 Jahre alte Motorradfahrer beim Überholen in das Auto eines 60 Jahre alten Fahrers geprallt, als dieser am Samstag bei Osterburken nach links in eine Grüngutsammelstelle abbog. Zuvor hatte der Autofahrer wegen des Gegenverkehrs zunächst anhalten müssen. Der 33-Jährige wurde durch den Zusammenstoß in eine Grünfläche geschleudert. Er starb an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Straße war zur Unfallaufnahme etwa vier Stunden gesperrt.

(dpa)