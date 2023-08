Sechs Autos in zwei Nächten gestohlen: Duo in U-Haft

Weil sie in zwei Nächten sechs Autos im Landkreis Schwäbisch Hall und in Unterfranken gestohlen haben sollen, sitzen zwei junge Männer in U-Haft.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, werden der 20-Jährige und sein zwei Jahre jüngerer Begleiter verdächtigt, am Freitag in Crailsheim fünf Wagen aus drei Autohäusern entwendet zu haben. Drei der Autos hätten die beiden nach kurzer Zeit wieder stehengelassen.

Mit zwei Wagen seien die beiden dann in Richtung Würzburg gefahren. Dort sollen sie am Sonntag zunächst erfolglos versucht haben, in ein Autohaus einzubrechen. In einem weiteren Betrieb soll das Duo kurze Zeit später wieder ein Auto, zwei Kennzeichen und Bargeld gestohlen haben. Noch am selben Tag habe die Polizei die beiden Männer festgenommen.

Nach Ermittlungen der Kripo Würzburg war das Duo schon in Frankreich, Spanien und Portugal mit gestohlenen Autos unterwegs - und ohne Führerschein. Dabei sollen sie mindestens einen Unfall verursacht haben. Inzwischen sitzen die beiden demnach wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls in Untersuchungshaft.

(dpa)