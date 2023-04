Sattelzug kracht in Auto: Fahrer lebensbedrohlich verletzt

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall mit einem Sattelzug lebensbedrohlich verletzt worden.

Der 39-jährige Fahrer des Sattelzuges sei in Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) am Donnerstagvormittag an einer Kreuzung nach rechts abgebogen, wobei der Auflieger ausscherte, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 48-jährige Autofahrer kam von der anderen Seite der Kreuzung angefahren und wollte nach links in dieselbe Straße abbiegen. Der Auflieger des Sattelzuges sei daraufhin frontal in den Wagen gekracht. Der 48-Jährige kam lebensbedrohlich verletzt ins Krankenhaus. Der andere Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden lag bei schätzungsweise 30.000 Euro.

(dpa)