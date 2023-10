Lkw missachtet Vorfahrt: Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall im Rhein-Neckar-Kreis ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Der 69 Jahre alte Mann fuhr am Dienstag mit seinem Motorrad in einem Kreisverkehr in Sinsheim, als ein 48 Jahre alter Lasterfahrer die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtete. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte der Motorradfahrer nach Angaben der Polizei vom Mittwoch. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.

(dpa)