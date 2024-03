Tanklaster auf A6 umgekippt - Polizei: Ladung ungefährlich

Bei einem Unfall auf der A6 zwischen Sinsheim und den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg im Rhein-Neckar-Kreis ist ein Tanklaster umgekippt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand gehe von der Ladung keine Gefahr aus, teilte die Polizei mit. Wie es zu dem Unfall am frühen Mittwochmorgen kam, war zunächst unklar. Der Fahrer blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt.

Die Bergungsmaßnahmen dauerten gegen 6.15 Uhr noch an, wie ein Polizeisprecher in Mannheim sagte. Da der umgekippte Lkw aber nur den rechten Fahrstreifen blockiert, ist die Autobahn ansonsten frei. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Heilbronn.

(dpa)