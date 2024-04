Kretschmann verkündet Einigung bei Bildungsreformen

Die Spitzen der grün-schwarzen Koalition haben sich auf grundlegende Bildungsreformen geeinigt.

Das verkündete Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Man werde damit die Schullandschaft voranbringen, sagte der Regierungschef. Nun werde man geschlossen in die Gespräche mit der Opposition am Donnerstag gehen. Zu den Inhalten wollte Kretschmann vorab nichts sagen. Er kritisierte Durchstechereien an die Medien, die das Regierungsgeschäft erschwerten. Berichten zufolge soll etwa der Werkrealschulabschluss in Baden-Württemberg perspektivisch wegfallen, die Grundschulempfehlung soll verbindlicher werden.

(dpa)