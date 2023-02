Unfall nach missglücktem Überholmanöver auf A6: ein Toter

Bei einem Unfall nach einem missglückten Überholmanöver auf der Autobahn 6 nahe Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist der Beifahrer eines Transporters ums Leben gekommen.

Der 52-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 38-jährige Fahrer des Wagens verletzte sich am Mittwoch lebensbedrohlich und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor hatte der Transporter beim Spurwechsel einen Lastwagen gestreift und war dann gegen einen vor ihm fahrenden Wagen geprallt. Dabei kippte der Transporter um und "rutschte" in einen Lkw, wie es hieß. Beide Insassen des Transporters wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Es entstand ein Schaden von rund 215.000 Euro. Die Fahrbahn wurde während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

(dpa)