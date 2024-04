Messerangreifer verletzt zwei Grundschülerinnen im Elsass

Ein Mann hat mit einem Messer zwei Grundschülerinnen im Elsass in der Ortschaft Souffelweyersheim nahe Straßburg leicht verletzt.

Die beiden Kinder seien in eine Klinik gekommen und ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, teilte die Polizeipräfektur in Straßburg am Donnerstag mit. Zu dem Angriff kam es demnach auf einem Platz in der Nähe der Schule des Ortes. Zum Motiv des Angreifers wurde noch nichts bekannt. Für die betroffene Schule wurde medizinisch-pychologische Hilfe organisiert.

Nach Medienberichten sind die beiden Opfer sechs und elf Jahre alt. Der 28 Jahre alte Tatverdächtige sei kurz nach dem Angriff festgenommen worden. Wie der Sender BFMTV unter Verweis auf die Polizei berichtete, soll der Angreifer nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte gewesen sein. Die übrigen Schülerinnen und Schüler mussten zunächst in der aus Sicherheitsgründen verschlossenen Schule ausharren, während die Eltern draußen warteten.

(dpa)