Mehrtägige Warnstreiks der Beschäftigte an Unikliniken

Im Tarifkonflikt für die rund 26.000 Beschäftigten an Unikliniken im Südwesten ruft Verdi zu mehrtägigen Warnstreiks auf.

Die ersten Arbeitsniederlegungen gibt es am kommenden Montag in Tübingen und Ulm, wie die Gewerkschaft am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Verhandlungsführerin Irene Gölz forderte ein verbessertes Arbeitgeberangebot vor dem Start der zweiten Gesprächsrunde. Die aktuelle Offerte stelle ein bisher nicht vorstellbare Entwertung der Einkommen an den Unikliniken dar.

Gölz sagte weiter, weil auf dieser Basis keine ernsthaften Verhandlungen möglich seien, sehe sich Verdi gezwungen, die Tarifrunde ungewöhnlich früh zuzuspitzen. Aktionen sind an allen vier Einrichtungen in Ulm, Heidelberg, Tübingen und Freiburg vorgesehen.

Das Angebot Arbeitgeberverbands der baden-württembergischen Uniklinika (AGU) sah eine steuerfreie Einmalzahlung von 2100 Euro vor sowie eine Steigerung der Gehälter um sechs Prozent in zwei Stufen ab Januar 2024 vor.

Die Gewerkschaft Verdi fordert unter anderem für Medizinisch-Technische-Assistenten sowie Pflege- und Verwaltungskräfte der Unikliniken 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 375 Euro mehr pro Monat; die Laufzeit soll 12 Monate betragen.

Bei den Verhandlungen geht es um Beschäftigte, für deren Arbeitsverhältnisse der Tarifvertrag Uniklinika Baden-Württemberg gilt. Ärzte oder wissenschaftliches Personal fallen unter andere Tarifverträge.

(dpa)