Entlaufene Ziege findet dank Facebook zu Besitzerin zurück

Glückliches Ende: Eine verloren gegangene Ziege hat dank einer Seite im sozialen Netzwerk Facebook zu ihrer Besitzerin in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) zurückgefunden.

Das Tier war einem Anwohner am Samstag zugelaufen, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Dieser war anschließend über eine Internetsuche auf eine Facebook-Seite zu der ausgebüxten Ziege gestoßen. Da er selber keinen Account hatte, rief er kurzerhand bei der Polizei an, die die Besitzerin daraufhin kontaktierte. Die konnte anschließend "ihre Ziege nach deren Kurzurlaub wieder nach Hause holen".

(dpa)