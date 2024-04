75-jähriger Radfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Ein 75 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Schwäbisch Hall gegen eine Schranke bei einem Gasthof gefahren, gestürzt und dabei schwer verletzt worden.

Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten am Samstagvormittag in eine Klinik, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann gab demnach an, dass er die Schranke übersah, weil ihn die Sonne geblendet hatte.

(dpa)