Aufgeladener Bagger rammt Autobahnbrücke

Ein auf einen Lastwagen geladener Bagger hat in Schwaben eine Autobahnbrücke gerammt.

Der Lastwagen kam dadurch am Montag abrupt zum Stehen, der 28 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer übersehen habe, dass die Brücke über der Bundesstraße 308 bei Sigmarszell (Landkreis Lindau (Bodensee)) mit Ladung in Höhe von maximal vier Metern passiert werden kann. Wie groß der Schaden an der Brücke durch den Baggerarm ist, konnte zunächst nicht beziffert werden. Der Bagger erlitt allerdings einen Totalschaden, der auf ungefähr 150.000 Euro geschätzt wurde. Gegen den Lastwagenfahrer wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

(dpa)