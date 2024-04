Unfälle durch Hagel und Regen auf der A5: Sieben Verletzte

Infolge von heftigem Regen und Hagel sind auf der A5 im Westen Baden-Württembergs bei 13 Unfällen 7 Menschen leicht verletzt worden.

Insgesamt waren bei den Unfällen zwischen Rastatt und Appenweier am Mittwochabend 20 Fahrzeuge mit 30 Insassen beteiligt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte. Der Sachschaden belaufe sich auf etwa 250.000 Euro. Es kam sowohl zu Zusammenstößen mehrerer Fahrzeuge als auch zu Unfällen mit nur einem beteiligten Auto, wie es weiter hieß. Die A5 war nach den Unfällen zunächst komplett gesperrt, am Donnerstagmorgen war sie jedoch laut dem Polizeisprecher wieder freigegeben.

(dpa)