Züge in Worms zusammengestoßen: Strecke gesperrt

Zwischen Worms und dem Flughafen Frankfurt fahren bis auf Weiteres keine Züge, Grund ist ein Unfall im Bahnhof der rheinhessischen Stadt. Hunderte Reisende müssen umsteigen.

Während eines Rangiervorgangs am Hauptbahnhof in Worms ist ein Rangierzug mit einem ICE kollidiert. Von möglichen Verletzten sei zunächst nichts bekannt, teilte die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern am Dienstag mit. Etwa 500 Reisende müssten den ICE verlassen. Der Hauptbahnhof Worms sowie die Bahnstrecke zwischen Worms und dem Flughafen Frankfurt sei bis auf Weiteres gesperrt, hieß es. Es werde ein Ersatzverkehr eingerichtet. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn hatte die Bundespolizei demnach um 9.05 Uhr über den Unfall informiert.

Die Stadt Worms teilte mit, nach ersten Erkenntnissen seien keine Reisenden verletzt worden. "Die Abschnittsleitung Gesundheit hat alle Insassen inzwischen in Augenschein genommen. Die rund 520 Reisenden des ICE und auch die Fahrgäste der Regionalbahn sind wohlauf, die Zugführerin der Regionalbahn hat jedoch Verletzungen davongetragen und wird medizinisch betreut." Die Fahrgäste würden im Bereich des Hauptbahnhofsgebäudes untergebracht und versorgt.

(dpa)