84-Jähriger nach Spaziergang tot aus der Brenz geborgen

Die Leiche eines 84-Jährigen ist in Herbrechtingen (Kreis Heidenheim) aus der Brenz geborgen worden.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann bei einem Unfall in den Fluss gestürzt und dann ertrunken ist, wie ein Sprecher am Montag sagte. Nach bisherigen Ermittlungen war der Senior am Samstagnachmittag zu einem Spaziergang aufgebrochen. Als er am Abend nicht zurückkam, machten sich Zeugen Sorgen und verständigten die Polizei. Diese machte sich auf die Suche nach dem Mann. Gegen 23.00 Uhr wurde der Leichnam des Mannes bei einem Wasserkraftwerk aus dem Fluss geborgen.

