Zehn Meter hohe Wasserfontäne nach Unfall

Ein Lastwagenfahrer ist über ein Wasserstrahlrohr in Lörrach gefahren und hat eine riesige Fontäne ausgelöst.

Das Wasser schoss rund zehn Meter in die Höhe, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Einsatzkräfte mussten das Wasser in der Region abdrehen, um den Schaden auf der Baustelle beheben zu können. Warum der 28-jährige Lastwagenfahrer am Mittwoch über mehrere Warnbaken der Baustelle und über das Rohr fuhr, war zunächst unklar.

(dpa)