18-Jähriger nach Unfall in Klinik gestorben

Ein junger Mann ist über eine Woche nach einem schweren Verkehrsunfall bei Gomadingen (Kreis Reutlingen) gestorben.

Der 18-Jährige war mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden und starb dort am Donnerstag, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.

Der Verkehrsunfall war bereits Ende November geschehen. Ein mit fünf Menschen besetztes Auto wollte auf eine Straße einbiegen, der Fahrer übersah dabei die Vorfahrt eines Lastwagens. Der Lastwagenfahrer und zwei Autoinsassen wurden leicht verletzt, drei Insassen des Autos inklusive Fahrer schwer. Einer davon starb nun.

(dpa)