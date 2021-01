vor 17 Min.

15-Kilometer-Regel: Die Passauer sind eingesperrt

Plus Auf der einen Seite Österreich, auf der anderen der Landkreis – und beide haben für die Passauer dicht gemacht. Wie geht es den eingekesselten Bürgern damit?

Von Vera Kraft

Ausnahmsweise steigt an diesem Wintertag kein dichter Nebel von den drei Flüssen herauf – die Sicht von der Wallfahrtskirche oben auf dem Mariahilfberg ist frei. Frei auf die Altstadt Passaus mit ihren bunten Häusern und dem mächtigen Dom, aber auch frei auf das Umland – seit Montag für die meisten Passauer verbotenes Land. Aufgrund der hohen Corona-Zahlen gilt seit Montag sowohl in der Stadt als auch im Landkreis Passau die 15-Kilometer-Regelung. Das bedeutet für alle Bewohner, sie dürfen sich nicht mehr als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Normalerweise zählt jeweils die ganze Stadt und nicht das einzelne Haus als Wohnort, sodass Ausflüge 15 Kilometer rund um Passau noch erlaubt wären.

Doch dem Landrat Raimund Kneidinger geht diese Regelung nicht weit genug: „Die Situation an unseren Krankenhäusern und die seit Dezember stark steigende Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona machen deutlich, wie wichtig die Reduzierung von Kontakten und der Mobilität sind.“

Der Landrat des Kreises Passau macht von einer Sonderregelung Gebrauch

Um tagestouristische Ausflüge von außerhalb zu untersagen, macht Kneidinger daher von einer Sonderregelung Gebrauch, die ab einem Inzidenzwert von 200 möglich ist, und riegelt den Landkreis Passau für jegliche Besucher von außerhalb des Landkreises ab – und damit auch für die Passauer. Für die kreisfreie Stadt Passau ergibt sich dadurch eine kuriose Situation: Zur einen Seite grenzt sie an Österreich, wo der Grenzübertritt ohne triftigen Grund ebenfalls nicht erlaubt ist – beziehungsweise eine Quarantänepflicht mit sich bringt – und auf der anderen Stadtseite beginnt eben der Landkreis. Doch während die Städter nicht mehr aus Passau raus dürfen, ist es für Bewohner des Landkreises immer noch erlaubt innerhalb des 15-Kilometer-Radius in die Stadt hineinzufahren.

Innenminister Joachim Herrmann kündigte strenge Kontrollen der 15-Kilometer-Regel an. Bild: Sven Hoppe, dpa

Einige Bürgerinnen und Bürger sind daher empört, in ihrer eigenen Stadt quasi eingeschlossen zu sein. Karin Schmeller von der Stadt Passau beschwichtigt: Die Regelung gelte nur für touristische Tagesausflüge, weiterhin erlaubt bleiben jedoch Einkäufe, Fahrten aus beruflichen Gründen sowie Verwandtenbesuche. „Auch wenn das für die Stadt Passau weitere Einschränkungen bedeutet, müssen wir diese Regelung wohl akzeptieren“, sagt Schmeller.

Die Lagen in den Krankenhäusern in Niederbayern ist angespannt

Oben auf dem Mariahilfberg, hinter der Kirche, befindet sich ein kleiner Schlittenhang. Ein Paar erzählt, was es von der Regelung hält; zwischendurch rennt der Vater zu seiner kleinen Tochter, die vom Schlitten gefallen ist. „Wenn jetzt hier kein Schnee läge, würde uns die Regel härter treffen“, sagt die Mutter. „Dann wären wir am Wochenende wahrscheinlich schon gerne für einen Ausflug aus der Stadt rausgefahren.“ So könne man die Kinder auch hier bespaßen, fügt ihr Mann hinzu. Die beiden haben keinen Anspruch auf Notfallbetreuung im Kindergarten, ihre ein- und vierjährigen Töchter sind daher rund um die Uhr zu Hause. „Da sind Bewegung und Ausgleich extrem wichtig“, sagt der Vater. Denn wenn die Kinder unausgelastet und schlecht drauf seien, leide die komplette Familie darunter.

Auch im Landratsamt Passau ist man sich bewusst, dass einige Ausflugsziele in der Region, die jetzt für Bewohner außerhalb des Landkreises nicht mehr zugänglich sind, normalerweise auch besonders für die Städter attraktiv sind. Dennoch findet Pressesprecher Christoph Kölbl den Begriff des „Aussperrens“ schwierig: „Es ist nur eine Regelung auf Zeit.“ Zudem hätte Niederbayern Anfang der Woche bayernweit den höchsten Inzidenzwert gehabt, wodurch auch die Lage in den Krankenhäusern angespannt sei. „In den Intensivstationen gibt es zum Teil keine freien Betten mehr. Einige Patienten mussten sogar schon in andere Krankenhäuser in der Oberpfalz oder Erlangen verlegt werden“, sagt Kölbl. Es gehe darum das Infektionsgeschehen „wieder besser in den Griff zu bekommen und die Krankenhäuser nicht noch mehr zu überlasten“, ergänzt Landrat Kneidinger. „Wir alle wünschen uns einen Alltag ohne Einschränkungen, doch die Situation erfordert leider konsequentes Handeln.“

15-Kilometer-Regel: Polizei will mit "Fingerspitzengefühl" vorgehen

Wie konsequent diese Regelungen jedoch kontrolliert werden sollen, ist teils noch unklar. In Bezug auf die 15-Kilometer-Regelung kündigte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) strenge Kontrollen und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro an. In Bezug auf die Sondersituation in Passau spricht Polizeioberkommissar Maximilian Bohms von Kontrollen „mit Fingerspitzengefühl“. Gerade in der ersten Woche der Regelung wolle man eher das Gespräch mit den Bürgern suchen – denn vielen sei nicht bewusst, wo der Landkreis überhaupt anfange. Auch Passaus Oberbürgermeister Jürgen Dupper appelliert: „Ich kann alle Beteiligten nur bitten, Augenmaß walten zu lassen. Keine Regelung hilft, wenn sie keine Akzeptanz bei den Betroffenen findet.“

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen