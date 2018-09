vor 39 Min.

2700 Menschen wollen Eckart von Hirschhausen in Kaltenberg sehen Bayern

Eckart von Hirschhausen begeistert auf Schloss Kaltenberg. Er versteht es, Hintergründiges über die begrenzte Lebenszeit so zu präsentieren, dass alle Spaß haben.

Von Dieter Schöndorfer

Praktische Lebenshilfe so humorvoll und doch ernst rüberzubringen, genau das zeichnet Eckart von Hirschhausen aus. Für viele ist er einfach der „Mediziner der Herzen“. Bei prächtigster Abendstimmung verstand es der bekannte Arzt, Komiker und Moderator über 2700 Besucher in der Arena von Schloss Kaltenberg zu begeistern. „Endlich!“ heißt sein neuestes undbereits siebtes Bühnenprogramm, in dem es um nichts existenzielleres als um die Lebenszeit geht und das in der Reihe „Augsburger Allgemeine Wissen spezial“ stattfand.

Viele fahren quer durch die Region zu Eckart von Hirschhausen

Viele der Besucher hatten teils weite Anfahrten auf sich genommen. So auch Barbara Gilsdorf und Manuela Kramer, die aus dem Landkreis Günzburg angereist waren. Sie genossen den Abend: „Er ist super lustig und dennoch nimmt man ihm das, was er sagt, ab. Jedes Wort.“ Auch der Hausherr, Heinrich Prinz von Bayern, ließ es sich nicht nehmen, vorbeizuschauen: „Ich habe von Hirschhausen noch nie gesehen, auch im Fernsehen nicht“, gestand er.

Nach der ersten Aufwärmrunde mit dem einen oder anderen Kalauer („Wie lange eine Minute dauert, ist relativ. Entscheidend ist, auf welcher Seite der Klotür man sich befindet“) schwenkt der Wahlberliner Hirschhausen schnell auf sein eigentliches Themengebiet, die Lebenszeit, ein. Seine Botschaft „Mit einfachen Mitteln gemeinsam Spaß haben“ verfolgt er unterstützt vom Pianisten Christoph Reuter bis zur letzten Minute der zwei Mal 50 Minuten dauernden Show.

Mediziner gibt unterhaltsame Einblicke: "Handys helfen gegen das Rauchen"

Hirschausen arbeitet zunächst die verschiedenen Lösungsansätze ab, die die Menschen jung halten. Er präsentiert sie der Einfachheit halber gleich selbst: Nicht rauchen, sich bewegen, viel Gemüse essen, Erwachsen werden und für sich Verantwortung übernehmen sowie sich im Wesen kindliche Züge erhalten. Die Erklärungen folgen auf dem Fuß – und sind dann ebenso unterhaltsam wie hintergründig. Nach Einschätzung von Hirschhausen wird das Rauchen innerhalb der jüngeren Generationen nicht mehr so intensiv gepflegt. „Das liegt an den Handys“, sagt der Arzt. „Die Jungen haben keine Hand frei, um sich eine Zigarette anzuzünden.“ Klingt lustig, Hirschhausen meint es aber ernst und legt sogar noch einen drauf: Unter den aktuellen Zivilisationsplagen sei „Sitzen das neue Rauchen“. Die Menschen, so der in Berlin, Heidelberg und London ausgebildete Mediziner, bewegten sich zu wenig. Auch wirbt er intensiv für Darmspiegelungen („Sie haben dann die nächsten zehn Jahre ein gutes Gefühl“), für die Organspende („Eigenbedarf abmelden“) und macht keinen Hehl daraus, dass er die Idee, seinen Körper einzufrieren aus medizinischer Sicht für totalen Blödsinn hält („Das funktioniert beim Suppenhuhn auch nicht“). Dazwischen praktizieren die Besucher auf ihren Sitzen ein paar Beckenbodenübungen und am Schluss wird gemeinsam gesungen.

Hirschhausens Humor kommt ohne Bloßstellungen aus

Von Hirschhausen kommt bei den Besuchern richtig gut an. Vor allem, weil er zwar witzig ist, aber niemanden bloßstellt. Eva Jofri weiß das zu schätzen: „Ich bin restlos begeistert. Wie er mit Tabu-Themen offen umgeht, ist sehr bewundernswert.“ Die Augsburgerin ist im Besitz aller seiner Bücher. Das neueste, das vor Kurzem unter dem Titel „Die bessere Hälfte. Worauf wir uns mitten im Leben freuen können“ erschienen ist, wird sie sich aber woanders besorgen müssen. Auf Schloss Kaltenberg war es innerhalb nur weniger Minuten vergriffen.

Dank und viel Beifall erntete an diesem Abend aber nicht nur Hirschhausen selbst. Den ersten spontanen Applaus gab es, da stand der Arzt noch gar nicht auf der Bühne. Jürgen Marks, Mitglied der Chefredaktion unserer Zeitung, hatte sich als Gastgeber der Reihe „Augsburger Allgemeine Wissen spezial“ bei den Zeitungsausträgern unserer Zeitung für die oftmals unter harten und unwirtlichen Bedingungen ausgeübte Tätigkeit im Dienst der Leser bedankt.

33 Bilder Hirschhausen war Open Air in Kaltenberg Bild: Siegfried Kerpf

Themen Folgen