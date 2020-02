33 Hirsche im Wintergatter getötet - Jäger sprechen von "Gemetzel"

Plus Wegen des Verdachts auf Tuberkulose wurden im Tiroler Lechtal 33 eingezäunte Hirsche erschossen. Jäger in Bayern kritisieren das scharf.

Für Empörung vor allem bei Jägern hat der Abschuss von 33 Stück Rotwild in einem Wintergatter bei Kaisers in den Lechtaler Alpen ( Tirol) gesorgt. Man habe „alles zusammengeschossen, was da drinnen war“, erregt sich beispielsweise Manfred Werne, Ehrenvorsitzender des Kreisjagdverbandes Kempten. Und Thomas Schreder vom bayerischen Jagdverband fragt in einer Presseerklärung: „Wo bleibt da der Respekt vor dem Tier? Jagd muss immer tierschutzgerecht sein, auch im Seuchenfall.“

Begründet wird der massenhafte Abschuss, der in der Nacht zum Sonntag stattfand, mit der notwendigen Seuchenbekämpfung. In einer Erklärung des Tiroler Landesveterinärdirektors Josef Kössler heißt es, die Tiere seien „in kürzester Zeit schonend und tierschutzgerecht entnommen“ worden.

45 Minuten lang hallten Schüsse durch den Ort Kaisers

Demgegenüber berichten Ohren- und Augenzeugen in Kaisers, die Aktion habe 45 Minuten gedauert. So lange habe man die Schüsse ja im Dorf gehört, sagte der Bürgermeister von Kaisers, Norbert Lorenz, laut österreichischen Medien. Bereits im Vorfeld hatten Gegner der Aktion in Kaisers auf Schildern gegen den geplanten Abschuss mobil gemacht. Jäger Werne empört sich: Der Kampf gegen Tbc sei hergenommen worden, um ein Massaker zu rechtfertigen. Es sei „unglaublich“, dass das Rotwild nicht artgerecht erlegt worden sei. Werne: „Das sieht aus, als hätte jemand mit einer Maschinenpistole reingeballert.“ Dem Image der Jägerschaft sei schwer geschadet worden.

„Natürlich sind 33 tote Tiere kein schöner Anblick“, sagt auch Landesveterinärdirektor Kössler. Er beruft sich aber unter anderem auf eine Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts. Demnach sei der Abschuss im Wintergatter „für eine nachhaltige Eindämmung von Tbc auch im Gebiet südlich des Lechs“ juristisch klar geregelt worden. Die toten Tiere würden jetzt auf Tuberkuloseerreger untersucht. Laut Landesveterinäramt liegt die Tbc-Infektionsrate in dem betroffenen Revier in Kaisers „deutlich über dem Durchschnitt“.

In Bayern ist es grundsätzlich verboten, Wild in Wintergattern abzuschießen

Zudem weist die Behörde darauf hin, dass die Krankheit auf Menschen übertragbar sei. In Bayern ist der Abschuss von Wild in Wintergattern grundsätzlich verboten. Die bei den Bezirksregierungen angesiedelten Oberen Jagdbehörden können aber Ausnahmeregelungen erlassen. So wird beispielsweise im Nationalpark Bayerischer Wald nicht herkömmlich gejagt. Um dennoch den Rotwildbestand zu reduzieren und damit Verbissschäden in Grenzen zu halten, dürfen dort Hirsche im Wintergatter geschossen werden.

Befürworter argumentieren beispielsweise, dass die Tiere so gezielt ausgewählt und durch einen direkten Kopfschuss artgerecht getötet werden können. Auch würden Hirsche, die für die Fleischproduktion in Gehegen gehalten werden, ja dort geschossen.

Der Bayerische Jagdverband (BJV) lehnt Wintergatterabschüsse kategorisch ab. In Bayern sei es gemeinsam mit der Staatsregierung, mit den Behörden, dem Tierschutz und den örtlichen Kreisvereinen und Hegegemeinschaften gelungen, „eine solche Tierquälerei als Maßnahme abzuwenden“. Untersuchungen hätten gezeigt, dass es in Bayern keinen Seuchenzug gibt und die Tuberkulose bei Rotwild nur in seltensten Fällen nachgewiesen werden könne.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie hier: Wo der knuddelige Elch dem Tod geweiht ist