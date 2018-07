400 Schafe laufen über S-Bahn-Gleis - nicht alle überleben

Milchwirtschaft: In Bayern gab es im November 2017 noch 30.489 Milchviehbetriebe, wie aus den Zahlen des Statistischen Landesamts hervorgeht. Insgesamt halten diese knapp 1,2 Millionen Kühe. Im Schnitt hat ein Milchviehbetrieb im Freistaat 38 Kühe. Die meisten Kühe gibt es nach wie vor in Oberbayern und Schwaben, dort stehen auch die größten Betriebe. Allein im Unterallgäu gibt es zwei Höfe, die jeweils mehr als 1000 Kühe halten.

Geflügel: Am schwierigsten sind Durchschnittszahlen in der Geflügelmast zu ermitteln. Nach dem jüngsten bayerischen Agrarbericht, der auf Zahlen aus dem Jahr 2013 fußt, gab es im Freistaat 1900 Betriebe mit rund 5,7 Millionen Masthähnchen. 52 Prozent der Betriebe haben zwischen 10.000 und 49.999 Tieren, 45 Prozent mehr als 50.000. Die größten Ställe stehen demnach in Niederbayern und in der Oberpfalz.