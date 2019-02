17:36 Uhr

99-Jährige wird von Zug erfasst und stirbt Bayern

Eine Frau ist bei einem Unfall an einem geschlossenen Bahnübergang in Bühl bei Immenstadt getötet worden. Sie soll unter der Schranke hindurchgegangen sein.

Eine 99-jährige Seniorin ist an einem Bahnübergang in Bühl bei Immenstadt von einem Zug erfasst worden und gestorben. Sie überquerte gegen 14.50 Uhr einen geschlossenen Bahnübergang und wurde dabei von einem Triebfahrzeug erfasst, teilt die Polizei mit. Sie verstarb an der Schwere der erlittenen Verletzungen am Unfallort. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei die Rentnerin mit ihrem Rollator unter der geschlossenen Schranke hindurchgegangen.

Der Triebfahrzeugführer erlitt einen Schock und wurde vom Notfallmanagement der Deutschen Bahn und einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Fahrgäste im Zug wurden nicht verletzt und durch den Bahnbetreiber weiter transportiert.

Die Bahnstrecke war bis 15.40 Uhr gesperrt. Neben der Polizei Immenstadt und der Bundespolizei waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Immenstadt vor Ort.

Die Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Immenstadt zum exakten Hergang des Verkehrsunfalls sind noch nicht abgeschlossen. (AZ, dpa/lby)

Themen Folgen