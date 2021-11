AfD in Schwaben

05.11.2021

Schatzmeister der Jungen Alternative aus Skinhead-Kreisen bekannt?

Bewegt sich der neue Schatzmeister der Jungen Alternative Schwaben in Kreisen der Skinhead-Vereinigung „Voice of Anger“?

Plus Ein Vorstandsmitglied der AfD-Jugendorganisation in Schwaben soll aus Kreisen der rechtsradikalen Skinhead-Organisation "Voice of Anger" bekannt sein.

Von Marlene Weyerer

Ist im Vorstand der Jungen Alternative (JA) Schwaben ein Mann aus rechtsradikalen Kreisen? Der AfD-Jugendverband hat vor kurzem in Babenhausen (Kreis Unterallgäu) seinen Bezirksvorstand neu gewählt, jetzt gibt es Ärger um den neuen Schatzmeister. Ihm wird vorgeworfen, aus dem Umfeld der rechtsradikalen Skinhead-Vereinigung „Voice of Anger“ bekannt zu sein. Tatsächlich liegen der Redaktion Bilder vor, auf denen der Schatzmeister mit damals noch kurz geschorenen Haaren vor einer Reichsflagge posiert, die als rechtsradikales Erkennungssymbol dient.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen