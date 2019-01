"Bahn-Verspätungsschal" für 7550 Euro versteigert

Plus Eine Lawine trifft das Hotel Hubertus in Balderschwang. Der Wellnessbereich ist völlig zerstört, doch die Gäste sind wohlauf. Weil einige Allgäuer alles richtig gemacht haben.

Lawinenunglück in Lech

Auf gesperrter Piste verunglückt: Warum riskieren Wintersportler ihr Leben?

Vier Skifahrer sind in Lech am Arlberg verunglückt, sie waren auf einer gesperrten Piste unterwegs. Warum tun Skifahrer so etwas? Experten haben eine Erklärung.