Bayerns neuer Umgang mit der Corona-Pandemie

Plus Ab 1. Oktober dürfen Diskotheken und Nachtklubs wieder öffnen. Die kostenlosen Bürgertests enden. Zudem beginnt eine neue Impfstrategie. Alle Neuerungen auf einen Blick.

Die Krankenhaus-Ampel leuchtet grün und die Sieben-Tages-Inzidenz verharrt auf einem stabilen Niveau. Corona bleibt trotzdem ein Thema. Das bayerische Kabinett hat sich am Donnerstag auf einen neuen Umgang mit der Pandemie geeinigt. Was sich zum Monatswechsel ändert.