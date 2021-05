Corona-Impfung

Auf diesen vier Wegen können Sie in Bayern einen Impftermin bekommen

In Bayern gilt in Arztpraxen ab nächster Woche für alle Impfstoffe keine Priorisierung mehr bei der Corona-Impfung.

Plus Bayern schafft die Impfpriorisierung in Arztpraxen für alle Impfstoffe ab. Wer jetzt wo Impftermine vereinbaren kann, lesen Sie in unserer Übersicht.

Von Philipp Wehrmann

Die Impfkampagne nimmt Fahrt auf. Mehr als jeder dritte Bayer - genauer: 34,9 Prozent - hat Stand Donnerstag seine erste Corona-Impfung erhalten. Gleichzeitig steigt der Anreiz, sich impfen zu lassen: Die Corona-Beschränkungen werden für Geimpfte teilweise aufgehoben, auch bei der Einreise nach Deutschland soll es Erleichterungen geben und gerade mit Blick auf den Sommerurlaub befürchten viele Hürden für Ungeimpfte.

