vor 51 Min.

Ehering löst Internet-Lawine aus Bayern

Dank des Internets hat eine 85-Jährige ihren in Passau verlorenen Ehering binnen fünf Tagen wiederbekommen. (Symbolbild)

Reise ins entfernte Bayern: Wie das Missgeschick einer 85 Jahre alten Ostfriesin plötzlich zigtausende Menschen bewegte.

Diese Reise ins entfernte Bayern wird eine 85 Jahre alte Ostfriesin wohl nicht mehr vergessen. Der Frau war laut Medienberichten beim Besuch eines Wirtshauses in Passau auf der Damentoilette ihr Ehering vom Finger gerutscht, ohne dass sie es merkte. Ein Missgeschick, das daraufhin im Internet einen wahren Hype ausgelöst und nach wenigen Tagen zu einem guten Ende der Geschichte geführt hat.

Die Chefin des Wirtshauses hatte das goldene Schmuckstück mit der Gravur „Klaus – 18.7.55“ in der Toilette am Sonntag vor einer Woche gefunden und über Facebook eine Suchaktion gestartet. 1,4 Millionen Menschen sahen den Eintrag des Gasthauses, 30.000 Mal wurde dieser geteilt. „Total irre“, sagte Wirtin Barnerssoi, die selbst überrascht von der großen Anteilnahme im Netz war: „Das zeigt doch, dass die Menschen nicht so auf sich fokussiert sind, wie alle immer sagen.“

Wir freuen uns wahnsinnig Euch mitzuteilen, dass der Ehering wieder am richtigen Finger ist! Frau Hannelore Hente trägt... Posted by Gasthaus Öller on Freitag, 23. März 2018

Der Facebook-Post wurde bis nach Niederösterreich, Frankreich und Mexiko verbreitet. Erfolgreich war er jedoch in Ostfriesland, 900 Kilometer von Passau entfernt. Dort entdeckte eine Freundin der Tochter der 85-Jährigen den Aufruf im Netz und brachte so Ring und Trägerin wieder zusammen. „Ich könnte die ganze Welt küssen!“, sagte Besitzerin Hannelore Hente laut eines Berichts der Passauer Neuen Presse. Und die Passauer Wirtin Barnerssoi war nicht weniger glücklich: „Wer das Lachen von ihr gesehen hat, weiß, dass das genau die richtige Aktion war.“ (dpa, bmi)

