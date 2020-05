vor 32 Min.

Euerdorf: Gesprengtes Toilettenhäuschen beschädigt Häuser

Unbekannte haben in Unterfranken ein Toilettenhäuschen gesprengt. Die Trümmerteile beschädigten mehrere Häuser und Autos. Verletzt wurde niemand.

Mindestens ein Unbekannter hat in Unterfranken ein Toilettenhäuschen gesprengt und dabei Häuser und Autos beschädigt. Bei der Explosion flogen Teile des in Euerdorf (Landkreis Bad Kissingen) aufgestellten Toilettenhäuschens bis zu 15 Meter durch die Luft, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die herumfliegenden Teile beschädigten den Angaben zufolge Fensterscheiben an Nachbarhäusern und trafen parkende Autos. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der heftigen Explosion gehen die Ermittler davon aus, dass das Häuschen mit Sprengmittel in die Luft gejagt wurde.

Anwohner waren am späten Freitagabend von einem lauten Knall und einem grellen Lichtblitz geweckt worden. (dpa/lby)

