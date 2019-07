Ex-Stuntman Dellajuto kämpft sich mit eisernem Willen ins Leben zurück

Plus Seit dem Sturz bei einer Vorführung des Kaltenberger Ritterturniers vor zwei Jahren ist Jean-Marc Dellajuto vom Hals abwärts gelähmt. Nun gibt es Hoffnung.

An welchem Tag genau er seinen rechten Arm zum ersten Mal seit dem 29. Juli 2017 wieder bewegen konnte, weiß Jean-Marc Dellajuto nicht mehr. Es war vor etwa drei Monaten, als er ihn plötzlich spürte. Mit der Zeit und dank unermüdlicher Übungen gelang ihm immer mehr. „Heute kann ich meinen Rollstuhl mit der rechten Hand bedienen“, sagt der 39-Jährige mit Stolz in der Stimme.

Nach Sturz beim Kaltenberger Ritterturnier kämpft sich Dellajuto ins Leben zurück

Dreimal pro Woche trainiert er mit einem Sport-Coach. Jede winzige Bewegung bedeutet einen sagenhaften Erfolg für Dellajuto, dem so viele Ärzte gesagt haben, er solle sich keine Hoffnungen machen, dass er jemals noch irgendein Glied abwärts des Halses würde bewegen können. Sehr unwahrscheinlich sei das. Doch dieses kleine Wunder, das sein Körper vollführt, beweist für Dellajuto, dass sich sein Mantra auszahlt: niemals aufgeben, was auch kommt. Inzwischen kann er auch seinen Rücken bewegen und im Rollstuhl sitzend mit dem Oberkörper vor- und zurückwippen.

In seinem Leben „davor“ war der Franzose Stuntman. Er vollführte waghalsige Akrobatik-Übungen auf Pferden, drehte Filme und Serien, tourte um die Welt, immer neue Herausforderungen suchend. Bis zu jenem 29. Juli 2017, als er wie die Jahre zuvor mit der reitenden Stunt-Truppe „Cavalcade“ beim Kaltenberger Ritterturnier auftrat.

Es war ein Samstagabend, der vorletzte Tag der mehrwöchigen Mittelalter-Vorführungen. Dellajuto schwang sich vorne um die Brust seines Pferdes, für ihn eine Routine-Übung. Dann musste das Tier abrupt eine Drehung machen, weil die Strecke zu kurz war. Dellajuto saß da noch nicht wieder im Sattel. Der Reiter stürzte, prallte mit dem Nacken gegen die Königsloge, brach sich einen Halswirbel, das Rückenmark wurde verletzt. Vor den Augen von 10.000 geschockten Zuschauern wurde Dellajuto per Hubschrauber nach München ins Krankenhaus Großhadern geflogen, wo man ihn noch in der Nacht ein erstes Mal operierte. In Kaltenberg ging die Show nach 20 Minuten weiter.

Jean-Marc Dellajuto mit seiner Ex-Freundin Laura und Tochter Lilou. Sie sind in der Provence zuhause. Bild: Birgit Holzer (Archiv)

In Frankreich bemüht sich Ex-Stuntman Dellajuto um ein Stück Normalität

Viele Gäste aus dem Publikum schrieben ihm später, sagt Dellajuto gerührt. Etliche beteiligten sich an einer Spendenaktion. So konnten seine Angehörigen in den folgenden fünf Wochen, die er im Krankenhaus in Murnau verbrachte, möglichst oft bei ihm sein, bevor er stabil genug für den Transport nach Frankreich war.

Dort folgten weitere langwierige Aufenthalte in Kliniken und Reha-Zentren, bis er vor gut einem Jahr endlich nach Hause ins südfranzösische Touvres durfte, zu seiner Lebensgefährtin Laura und der gemeinsamen Tochter Lilou. Er finanzierte aus eigener Tasche einen hochmodernen Rollstuhl, den er mit dem Kinn steuern und mit dem er sogar einen Computer bedienen kann. Sein Haus ließ er behindertengerecht umbauen, seine Eltern, Geschwister und deren Kinder füllten es bei ihren vielen Besuchen zusätzlich mit Leben.

Doch der Alltag war schwierig. Laura ertrug die Situation irgendwann nicht mehr und trennte sich. „Das war sehr hart. Ich fand mich alleine in meinem Haus wieder“, sagt Dellajuto. Heute gehe es ihm aber wieder gut. Die inzwischen neunjährige Lilou sieht er regelmäßig – und er hat einen neuen „Schatz“ gefunden. Er und eine der Pflegerinnen, die sich um ihn kümmern, verliebten sich ineinander, sind nun ein Paar. „Dank ihr habe ich wieder ein einigermaßen normales Leben.“ Wenn nur die ständigen Schmerzen nicht wären.

Jean-Marc Dellajuto gibt nicht auf. Er kämpft sich zurück ins Leben, so gut es geht. Wären da nur nicht immer diese Schmerzen. Bild: Birgit Holzer

Ex-Stuntman Dellajuto will zum Kaltenberger Ritterturnier 2019 reisen

Aber auch sie lassen ihn nicht resignieren: „Ich mache weiter meine Übungen. Nie aufgeben!“ Gemeinsam mit seiner Schwester hat der Ex-Stuntman angefangen, ein Buch über sein Schicksal und das Leben im Rollstuhl zu schreiben. Doch die volle Konzentration darauf, seinen Körper wieder bewegen zu können, lässt ihm wenig Zeit dafür.

Wenn kommende Woche das Ritterturnier beginnt, hofft Dellajuto, nach Kaltenberg reisen zu können. Bereits im vergangenen Jahr träumte er davon, doch die Organisation erwies sich als zu kompliziert. „Ich will dem deutschen Publikum danken, das mich während meiner ganzen Genesungszeit unterstützt hat“, sagt er. Kaltenberg ist für ihn nicht nur der Ort eines Traumas. Es ist auch ein Ort, an dem er viel Beistand erfahren hat.