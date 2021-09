Wie Erwachsene in München das Fahrradfahren lernen

Plus Radfahren verlernt man nicht, heißt es. Doch wie lernt man es, wenn man als Kind nie im Sattel saß? Ein Besuch bei einem Fahrradkurs für Erwachsene in München.

Brigitte steht mit ihrem türkisen Jugendrad unsicher auf der Theresienwiese. Schweißperlen rinnen unter dem Fahrradhelm über ihre Stirn. Ihr rechter Fuß steht auf dem Pedal, der linke noch am Boden. Fahrradtrainer Jürgen Hartmann stützt sich auf ihren Gepäckträger. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses haben mit ihrer Angst vor einem Sturz zu kämpfen - oder hämischen Kommentaren. Dabei gibt es in Deutschland mehr Erwachsene, die nicht Fahrrad fahren können, als man denkt.