23.02.2019

Franken feiert Fastnacht Bayern

In Veitshöchheim ist einiges anders als sonst

„Franken helau, lau, lau“ – als Musiker Matthias Walz zur Melodie des Sommerhits „Bella Ciao“ ein Loblied auf Franken singt, hält es die Zuschauer bei der „Fastnacht in Franken“ nicht mehr auf den Stühlen. Sie schunkeln, singen, klatschen. Die Stimmung war gut, als am Freitagabend die Übertragung aus Veitshöchheim (Landkreis Würzburg) läuft.

Seit Jahren ist die Prunksitzung des Fastnachtverbandes Franken die erfolgreichste Sendung des Bayerischen Rundfunks. Erstmals in der 32-jährigen Geschichte hatten heuer alle zwölf Landesminister des Freistaats zugesagt. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) blieb der Veranstaltung dagegen wie 2018 fern. Während Markus Söder (CSU) überraschte: Sonst immer aufwendig kostümiert, kündigte er an, dieses Mal im Smoking zu erscheinen. Einen Farbklecks gab es dann doch: Söder kam nicht komplett in Standardschwarz, sondern mit bunter Fliege.

Bei den Bühnennummern bekamen Söder und Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ihr Fett besonders oft weg. Was die Menschen im Freistaat und Deutschland im vergangenen Jahr bewegte, darüber feixten bekannte Künstler wie Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda, der politische Büttenredner Peter Kuhn und das Fürther Duo Volker Heißmann und Martin Rassau. Tänzerischer Höhepunkt war eine Formation aus zehn deutschen Meisterinnen, die jüngste elf, die älteste 44 Jahre alt.

Gute Nachricht für alle Narren: Die „Fastnacht in Franken“ wird auch in den kommenden Jahren aus Veitshöchheim gesendet, der BR und die Gemeinde haben den Vertrag bis 2024 verlängert. (dpa)

Themen Folgen