Grund- und Mittelschule Buchenhöhe brennt nieder

Bei Eintreffen der Rettungskräfte der ILS Traunstein stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Das Gebäude der Grund- und Mittelschule des Asthmazentrums Buchenhöhe in Berchtesgaden hat in der Nacht Feuer gefangen. Der Unterricht fällt heute teils aus.

In der Nacht auf Freitag geriet das Gebäude der Grund- und Mittelschule des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschlands (CJD) für chronisch kranke Kinder und Jugendliche in Berchtesgaden aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Der Brand sei gegen 2.40 Uhr der Integrierte Leitstelle Traunstein gemeldet worden.

Nach Brand: Unterricht der Grund- und Mittelschule Buchenhöhe fällt aus

Die Löscharbeiten waren am Freitagmorgen noch im Gange. Das Gebäude ist komplett niedergebrannt. Insgesamt waren laut Polizei 13 Feuerwehren im Einsatz, davon zwei aus Österreich. Rund 200 Einsatzkräfte seien zeitweise an dem Großeinsatz beteiligt gewesen.

Laut Polizei stand das Gebäude bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Vollbrand. Noch in der Nacht begannen vor Ort die umfangreichen Lösch- und Bergungsarbeiten.

Nach dem Brand in der Nacht fiel am Freitag der Unterricht für die Schüler der Grund- und Mittelschule des Asthmazentrums Buchenhöhe aus. Die Christophorusschule am Dürreck war hiervon nicht betroffen. Dort fand der Unterricht laut Polizei regulär statt.

Vollbrand in Grund- und Mittelschule Buchenhöhe: Zwei Millionen Euro Schaden

Menschen waren nach derzeitigen Erkenntnissen nicht in Gefahr. Laut Polizei sind die Internatsschüler in anderen Gebäudeteilen des Christophorus-Schulzentrums untergebracht. Das betroffene Schulgebäude gehört zu einem Internatscampus für rund 160 chronisch kranke Schüler und Jugendliche, die vorwiegend an Asthma und Diabetes leiden.

Bei dem Großbrand ist entgegen ersten Meldungen niemand verletzt worden. Zunächst hatte es geheißen, ein Kind habe eine Rauchvergiftung erlitten. Das habe sich aber nicht bestätigt, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Stefan Sonntag, am Freitag.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf zwei Millionen Euro. Die Brandursache ist bislang noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (AZ/dpa)

