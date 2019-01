11:17 Uhr

Hochwasser-Warnung für Teile der Region ausgerufen Bayern

In Harburg ist die Wörnitz über die Ufer getreten. Nach dem Schneechaos droht jetzt in Bayern Hochwasser.

Erst das Schneechaos, jetzt Hochwasser in Bayern: Immer mehr Flüsse treten seit gestern über die Ufer. Auch in Schwaben steigen die Pegel.

Nach den Regen- und Schneefällen der vergangenen Tage (Lesen Sie hier mehr zur aktuellen Lage) sind in der Nacht zu Montag mehrere Flüsse und Bäche in Bayern über die Ufer getreten. Das Wasserwirtschaftsamt gab eine Warnung vor Hochwasser heraus. Betroffen von der Warnung sind unter anderem

Landkreis Aichach-Friedberg

Landkreis Donau-Ries

Landkreis Günzburg

Stadt und Landkreis Augsburg

Das Hochwasser ist die Folge der Niederschläge der vergangenen Tage in Verbindung mit der Schneeschmelze. Zu den einzelnen Gewässern in der Region meldet das Wasserwirtschaftsamt (Stand: Montag, 9.30 Uhr):

Die Wörnitz in Gerolfingen steigt und wird voraussichtlich unter der Meldestufe 3 bleiben.

steigt und wird voraussichtlich unter der Meldestufe 3 bleiben. Die Wörnitz in Harburg wird Meldestufe 3 überschreiten.

wird Meldestufe 3 überschreiten. Die Donau in Donauwörth wird im Laufe des Tages den Meldebeginn überschreiten.

wird im Laufe des Tages den Meldebeginn überschreiten. Die Mindel am Pegel Offingen wird die Meldestufe 1 überschreiten.

wird die Meldestufe 1 überschreiten. Die Zusam am Pegel Fleinhausen hat die Spitze über der Meldestufe 1 erreicht und ist fallend.

hat die Spitze über der Meldestufe 1 erreicht und ist fallend. Die Schmutter in Fischach hat Meldestufe 1 überschritten und wird weiter in diesem Bereich schwanken.

hat Meldestufe 1 überschritten und wird weiter in diesem Bereich schwanken. Die Schmutter am Pegel Achsheim steigt und wird Meldestufe 1 überschreiten.

steigt und wird Meldestufe 1 überschreiten. Die Paar an den Pegeln Dasing und Aichach ist steigend und wird Meldestufe 2 überschreiten.

Vor allem in der Mitte und im Norden des Freistaats wurden in den vergangenen Stunden schon Äcker und Wiesen überflutet, wie der Hochwassernachrichtendienst mitteilte. Für den oberfränkischen Landkreis Kulmbach warnte er vor Überschwemmungen in bebauten Gebieten. Auch in den Landkreisen Pfaffenhofen a.d. Ilm, Erding, Freising und Dachau können Flüsse über die Ufer treten.

Eine Frau geht an einem überfluteten Parkplatz vorbei. Die Wörnitz tritt nach den Niederschlägen und der Schneeschmelze über die Ufer. Bild: Stefan Puchner, dpa

In Mittelfranken stellte sich die Polizei ebenfalls auf Überschwemmungen ein. "Das Hochwasser kommt langsam", sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Auch in Niederbayern stiegen einem Polizeisprecher zufolge die Wasserstände leicht an. Drei Straßen wurden am Vormittag wegen Überflutung gesperrt.

Das bedeuten die Meldestufen bei Hochwasser

Meldestufe 0 : Dieser Pegel hat derzeit keine Meldestufe überschritten.

: Dieser Pegel hat derzeit keine Meldestufe überschritten. Meldestufe 1 : Stellenweise kleinere Ausuferungen.

: Stellenweise kleinere Ausuferungen. Meldestufe 2 : Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen

: Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen Meldestufe 3 : Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich. Spätestens ab dieser Stufe müssen Feuerwehr und Technisches Hilfswerk Barrieren aus Sandsäcken oder Schutzwänden bauen.

: Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich. Spätestens ab dieser Stufe müssen Feuerwehr und Technisches Hilfswerk Barrieren aus Sandsäcken oder Schutzwänden bauen. Meldestufe 4: Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang erforderlich. (AZ)

