vor 34 Min.

Hund stirbt, weil er 5 Kilometer hinter Auto hergeschleift wird

Im Landkreis Miesbach musste ein Hund unvorstellbare Qualen erleiden. Ein Mann hatte das Tier fünf Kilometer weit hinter seinem Auto über die Straße geschleift.

Ein Unfall, wie man ihn sich tragischer kaum ausdenken könnte. Ein Mann ist mit seinem Sohn und dem Hund, einem fünf Jahre alten Boxer, unterwegs. Der Mann gab später an, den Hund bei einem Stopp mit der Leine an die Anhängerkupplung gebunden zu haben, da das Tier sonst zu unruhig gewesen sei. Als er später wieder einstieg und losfuhr, vergaß er das Tier jedoch.

Hund wird 5 Kilometer hinter Auto hergeschleift

Der Hund wurde auf einer Strecke im Landkreis Miesbach (Oberbayern) rund fünf Kilometer hinter dem Auto hergeschleift. Wie die Polizei mitteilt, habe das Tier eine Blutspur in dieser Länge auf der Straße hinterlassen. Die begann im Bereich der Tregler Alm, führte deutlich sichtbar über Deisenried und Hundham in Richtung Wörnsmühl. Sie endete an der Bushaltestelle „Salitersäge“, dort konnten Zeugen den Hundehalter stoppen - der hatte von dem tragischen Unglück nichts bemerkt, wie er angab.

Ein Anrufer hatte den Vorfall bei der Polizei gemeldet, die Beamten trafen den Mann vor Ort allerdings nicht mehr an, der hatte sich mit dem trotz aller Qualen noch lebenden Tier in Richtung eines Tierarztes aufgemacht. Die Zeugen konnten der Polizei aber das Kennzeichen des Mannes nennen. Zuhause konnten die Beamten den Mann ebenfalls nicht antreffen, dafür dessen Frau. Der legten die Polizisten nahe, ihren Mann zur Dienststelle in Miesbach zu schicken, sobald er auftauche. Noch bevor die Beamten wieder die Dienststelle erreichten, erschien der Hundehalter mit dem Hund bei der Polizei in Miesbach. Der Boxer war da bereits tot. Er zeigte massive Verletzungen, heißt es von der Polizei.

Oberbayern: Der Mann sagt, er hat den Hund nicht bemerkt

Der Mann gab an, wegen lauter Musik im Auto nichts von dem Hund mitbekommen zu haben. Er habe das an der Anhängerkupplung festgebundene Tier schlicht vergessen, als man Richtung Miesbach aufgebrochen sei. Er habe mit dem Hund einen Tierarzt in Hausham aufgesucht. Dort habe man aber nicht mehr helfen können. Der Mann war bei der polizeilichen Befragung sichtlich geschockt. Es ist davon auszugehen, dass der Hund tatsächlich vergessen wurde.

Die Polizei Miesbach bittet die Zeugen, sich unter der Rufnummer 08025/2990 zu melden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. (lare)

