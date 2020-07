09:22 Uhr

„Ich bin Gast und mache hier jetzt Fotos!“: Tourist behindert Bergwacht bei Einsatz

Die Bergwacht hat an den Buchenegger Wasserfällen versucht, eine Wandererin zu retten.

Ein Tourist hat am Samstag die Rettung einer 60-jährigen Frau im Allgäu behindert. Er wollte Fotos machen und ließ sich nicht davon abbringen.

Von Stefan Binzer und Stephan Michalik

Die Rettung einer 60-jährigen Frau, die oberhalb der Buchenegger Wasserfälle bei Oberstaufen ( Oberallgäu) abgestürzt war, hat am Samstag einen größeren Einsatz der Bergwacht ausgelöst. Dabei behinderte ein uneinsichtiger Tourist die Bergwachtmänner.

Tourist im Allgäu hält Bergewacht von der Arbeit ab: Einsatzleiter ist fassungslos

Ein Ehepaar hatte mit seinem 18-jährigen Sohn eine Wanderung von der Buchenegger Seite hinunter zu den Wasserfällen machen wollen. Dabei stolperte die 60-jährige Mutter nach Angaben der Bergwacht so unglücklich über ihre Wanderstöcke, dass sie zwischen zwei Bäumen hindurch über steiles Gelände abrutschte und auf einer Felsplatte verletzt liegen blieb. "Die Frau wurde bei dem Sturz schwer verletzt", sagt der Einsatzleiter der Oberstauferner Bergwacht Lukas Nägele.

Die Bergwacht musste erst einige Seilgeländer aufbauen, um die Frau retten zu können. Ein vorbeikommender Tourist legte seinen Rucksack ohne zu fragen auf eine Bank, wo die Bergwachtleute ihr Material gelagert hatten. Auf den Hinweis, er solle doch bitte weitergehen, sagte er: „Jungs, ich bin zahlender Urlaubsgast, ich mach hier jetzt Fotos, wie ich will!“ Nach einigen Schnappschüssen ging der etwa 50-jährige Mann dann widerwillig weiter, berichtet der fassungslose Einsatzleiter. "So etwas habe ich in elf Jahren Bergwacht-Zeit noch nicht erlebt", so Nägele. "Wobei ich auch sagen muss: Das war ein absoluter Ausreißer."

Unfall an den Buchenegger Wasserfälle: Die meisten Wanderer verhalten sich gut

Die anderen Wanderer, die auf dem Weg zu den Wasserfällen waren, hätten Verständnis gehabt und die sieben Bergretter gelobt. Trotzdem ärgert den Bergwacht-Einsatzleiter die Aktion des Fotografen. "So was geht halt gar nicht."

Die Buchenegger Wasserfälle sind ein beliebtes Ausflugsziel ganz in der Nähe von Oberstaufen/Steibis. Der Rundwanderweg vom Parkplatz in Oberstaufen ist etwa elf Kilometer lang. In rund drei Stunden sind die etwa 350 Höhenmeter für geübte Wanderer zu meistern.

Lese Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen